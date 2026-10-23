Кто стал новым заместителем акима Актау
По их данным, Шапагат Басшыулы Азирханов родился 22 октября 1990 года в Бейнеуском районе Мангистауской области. У него высшее образование.
Свою трудовую деятельность он начал в 2007 году в ТОО "Агния", где работал оператором-программистом, а затем, с 2008 по 2010 год, занимал должность менеджера по экономическим вопросам.
С 2011 по 2017 год Шапагат Азирханов трудился ведущим и главным специалистом в Управлении государственных доходов по Бейнеускому району. В этом же ведомстве до 2022 года он прошел путь от руководителя отдела приема и обработки информации до начальника отдела налогового контроля и взыскания, а затем стал заместителем руководителя управления.
Позже Азирханов возглавлял Управление государственных доходов по городу Актау с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года. В 2023 году он перешел на работу в Департамент государственных доходов по Мангистауской области, где руководил отделом по работе с задолженностью.
С 2024 по 2025 год Шапагат Азирханов работал в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", после чего занимал должность в отделе внутренней политики и развития языков Мунайлинского района.
До текущего назначения, начиная с 4 августа 2025 года, он работал в должности заместителя акима Каракиянского района.
Ранее сообщалось, что Ербол Избергенов назначен первым заместителем акима Мангистауской области. Позднее стало известно, что Бекбол Орынбасаров стал замакима Мангистау.