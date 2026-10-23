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Общество

Кто стал новым заместителем акима Актау

Фото: instagram/aktau_akimdigi, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 23:48 Фото: instagram/aktau_akimdigi
Новым заместителем акима Актау назначен Шапагат Азирханов. Об этом 23 октября 2026 года рассказали в пресс-службе городской администрации, сообщает Zakon.kz.

По их данным, Шапагат Басшыулы Азирханов родился 22 октября 1990 года в Бейнеуском районе Мангистауской области. У него высшее образование.

Свою трудовую деятельность он начал в 2007 году в ТОО "Агния", где работал оператором-программистом, а затем, с 2008 по 2010 год, занимал должность менеджера по экономическим вопросам.

С 2011 по 2017 год Шапагат Азирханов трудился ведущим и главным специалистом в Управлении государственных доходов по Бейнеускому району. В этом же ведомстве до 2022 года он прошел путь от руководителя отдела приема и обработки информации до начальника отдела налогового контроля и взыскания, а затем стал заместителем руководителя управления.

Позже Азирханов возглавлял Управление государственных доходов по городу Актау с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года. В 2023 году он перешел на работу в Департамент государственных доходов по Мангистауской области, где руководил отделом по работе с задолженностью.

С 2024 по 2025 год Шапагат Азирханов работал в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", после чего занимал должность в отделе внутренней политики и развития языков Мунайлинского района.

До текущего назначения, начиная с 4 августа 2025 года, он работал в должности заместителя акима Каракиянского района.

Ранее сообщалось, что Ербол Избергенов назначен первым заместителем акима Мангистауской области. Позднее стало известно, что Бекбол Орынбасаров стал замакима Мангистау.

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