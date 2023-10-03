Назначен новый прокурор Алматы
Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры
На должность прокурора Алматы по согласованию с главой государства назначен старший советник юстиции Серик Карипбеков, сообщает Zakon.kz.
Серик Карипбеков 1973 года рождения, образование высшее, окончил Стамбульский университет Туреции.
Свою деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора города Аксу Павлодарской области.
Занимал ряд ответственных должностей, в том числе начальника отдела и управления, заместителя начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.
С июня 2020 года работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.
Ранее стало известно, что экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области.
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