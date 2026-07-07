Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана

Берик Асылов вновь назначен на должность генерального прокурора Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом 7 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Указом главы государства Асылов Берик Ногайулы назначен генеральным прокурором Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Берик Асылов родился 28 февраля 1964 года в селе Берлик Мойынкумского района Джамбылской области Казахской ССР. В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал старшим следователем прокуратуры Алатауского района Алматы. В разные годы работал следователем, старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместителем Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальником отдела Генеральной прокуратуры, прокурором Шымкента, заместителем и первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.

С декабря 2006 года занимал должность западного регионального транспортного прокурора, с марта 2008 года – прокурора Актюбинской области, с июня 2010 года – заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

С сентября 2011 года работал прокурором Алматы, с февраля 2017 года – прокурором Северо-Казахстанской области, с марта 2019 года – первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан. С 3 марта 2022 года занимал должность генерального прокурора Республики Казахстан.

Ранее главой государства подписан Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан".