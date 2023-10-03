Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поручил министру юстиции тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой

Токаев поручил министру юстиции тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2023 года принял министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президент заслушал доклад об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев текущего года и о планах на предстоящий период.

Президенту было доложено о принимаемых законодательных мерах, в частности, о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции.

Кроме того, глава государства был проинформирован о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки.

Читайте также

Ильяс Бакытжан назначен на должность вице-министра энергетики
Ильяс Бакытжан стал вице-министром энергетики
О чем беседовал Токаев с президентом Того
Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки
Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области
Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области
Анастасия Московчук
Азамат Ескараев МЮ РК Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления