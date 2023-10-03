Токаев поручил министру юстиции тесно взаимодействовать с Генпрокуратурой

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2023 года принял министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президент заслушал доклад об итогах работы органов юстиции за 9 месяцев текущего года и о планах на предстоящий период.

Президенту было доложено о принимаемых законодательных мерах, в частности, о разработанных законопроектах по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, а также о совершенствовании и расширении сферы административной юстиции.

Кроме того, глава государства был проинформирован о новшествах в сферах регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, нотариальной, адвокатской деятельности и исполнительного производства, а также о мерах по защите прав интеллектуальной собственности.

По итогам встречи президент поручил министру тесно взаимодействовать с Генеральной прокуратурой для оперативного принятия подзаконных актов по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Касым-Жомарт Токаев также отметил необходимость обеспечения скоординированной работы с заинтересованными государственными органами и соблюдения требований Конституции при принятии законов и подзаконных актов.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки.