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События

Азамат Ескараев освобожден от должности министра юстиции

Азамат Ескараев освобожден от должности министра юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:51 Фото: gov.kz
9 января 2025 года президент освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала Акорда.

"Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Эту должность Ескараев занимал с января 2023 года, с переназначением в апреле 2023 года и феврале 2024 года. 

6 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев произвел два важных назначения. Так, Нуралхан Кушеров стал акимом Туркестанской области. Он сменил Дархана Сатыбалды, которого президент назначил первым заместителем руководителя Администрации президента. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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