Азамат Ескараев освобожден от должности министра юстиции
Фото: gov.kz
9 января 2025 года президент освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.
Соответствующую информацию опубликовала Акорда.
"Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Эту должность Ескараев занимал с января 2023 года, с переназначением в апреле 2023 года и феврале 2024 года.
6 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев произвел два важных назначения. Так, Нуралхан Кушеров стал акимом Туркестанской области. Он сменил Дархана Сатыбалды, которого президент назначил первым заместителем руководителя Администрации президента.
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