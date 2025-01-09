Азамат Ескараев освобожден от должности министра юстиции

9 января 2025 года президент освободил от должности министра юстиции Азамата Ескараева, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала Акорда.

"Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Эту должность Ескараев занимал с января 2023 года, с переназначением в апреле 2023 года и феврале 2024 года.

6 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев произвел два важных назначения. Так, Нуралхан Кушеров стал акимом Туркестанской области. Он сменил Дархана Сатыбалды, которого президент назначил первым заместителем руководителя Администрации президента.