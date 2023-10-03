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Законодательство РК

Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки

О чем беседовал Токаев с президентом Того Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом африканской страны Того, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 3 октября, Касым-Жомарт Токаев отметил, что с удовлетворением наблюдает за политическими и экономическими преобразованиями в Африке. Он подчеркнул, что Казахстан привержен расширению связей с африканскими государствами.

"В следующем году исполняется десять лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того, в этой связи лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также обсудил с президентом Того перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства и взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее президент РК обсудил расширение Шымкентского НПЗ и торговлю газом с главой китайской корпорации.

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