Токаев обсудил с президентом Того сотрудничество со странами Африки

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом африканской страны Того, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 3 октября, Касым-Жомарт Токаев отметил, что с удовлетворением наблюдает за политическими и экономическими преобразованиями в Африке. Он подчеркнул, что Казахстан привержен расширению связей с африканскими государствами.

"В следующем году исполняется десять лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того, в этой связи лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также обсудил с президентом Того перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства и взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее президент РК обсудил расширение Шымкентского НПЗ и торговлю газом с главой китайской корпорации.