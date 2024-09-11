Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев принял верительные грамоты послов cеми государств

Токаев принял верительные грамоты послов cеми государств, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:52 Фото: akorda.kz
В резиденции "Акорда" 11 сентября 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами семи государств, сообщает Zakon.kz.

Верительные грамоты вручили посол Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, посол Эстонской Республики Яап Ора, посол Республики Узбекистан Бахтиёр Ибрагимов, посол Республики Судан Мухаммед аль-Газали Сиррадж, посол Республики Руанда Чарльз Кайонга, посол Доминиканской Республики Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Республики Маврикий Хесвар Джанке.

Глава государства обратился к дипломатам с приветственной речью.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, открыт для международного сотрудничества и привержен принципам Устава ООН. Мы твердо убеждены, что ООН играет незаменимую роль в глобальной системе, и неизменно поддерживаем эту универсальную организацию. Вместе с тем мы стремимся к развитию двусторонних отношений с вашими государствами, а также к сотрудничеству на многостороннем уровне. Казахстан – динамично развивающаяся страна, и мы верим, что сможем сделать нашу экономику устойчивой. Безусловно, это нелегкий процесс, но успех во многом зависит от того, как мы будем сотрудничать, в том числе с вашими государствами".Касым-Жомарт Токаев
Токаев принял верительные грамоты послов cеми государств, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:52

Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

9 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане. Он занимал эту должность с апреля 2018 года.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ЮНВТО
Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ЮНВТО
Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане
Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
Токаев назначил новых послов в нескольких странах
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: