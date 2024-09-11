Токаев принял верительные грамоты послов cеми государств

В резиденции "Акорда" 11 сентября 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами семи государств, сообщает Zakon.kz.

Верительные грамоты вручили посол Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, посол Эстонской Республики Яап Ора, посол Республики Узбекистан Бахтиёр Ибрагимов, посол Республики Судан Мухаммед аль-Газали Сиррадж, посол Республики Руанда Чарльз Кайонга, посол Доминиканской Республики Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Республики Маврикий Хесвар Джанке.

Глава государства обратился к дипломатам с приветственной речью.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, открыт для международного сотрудничества и привержен принципам Устава ООН. Мы твердо убеждены, что ООН играет незаменимую роль в глобальной системе, и неизменно поддерживаем эту универсальную организацию. Вместе с тем мы стремимся к развитию двусторонних отношений с вашими государствами, а также к сотрудничеству на многостороннем уровне. Казахстан – динамично развивающаяся страна, и мы верим, что сможем сделать нашу экономику устойчивой. Безусловно, это нелегкий процесс, но успех во многом зависит от того, как мы будем сотрудничать, в том числе с вашими государствами". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

9 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Алимхана Есенгельдиева от должности посла Казахстана в Афганистане. Он занимал эту должность с апреля 2018 года.