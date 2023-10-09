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Даурен Казантаев получил должность в министерстве водных ресурсов и ирригации

Даурен Казантаев получил должность в министерстве водных ресурсов и ирригации Фото: пресс-служба правительства
Руководителем аппарата министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана назначили Даурена Казантаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Даурен Казантаев родился в 1984 году в Кызылорде.

  • В 2005 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, член Президентского молодежного кадрового резерва.
  • Трудовую деятельность начал в 2005 году. Работал аналитиком в сферах инвестиций и корпоративного бизнеса в частных структурах.
  • В 2007-2010 годах занимал должность и.о. ведущего специалиста, эксперта в структурах министерства экономики и бюджетного планирования Казахстана.
  • С 2010 по 2016 годы работал в структурах акиматов Жамбылской и Павлодарской областей.
  • В 2016-2020 годах находился на должности советника министра энергетики.
  • С 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента экологии по Астане.

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