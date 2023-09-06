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Токаев дал ряд поручений министру водных ресурсов и ирригации

Токаев дал ряд поручений министру водных ресурсов и ирригации Фото: primeminister.kz
Глава государства принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи президент отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.

Также поставил перед министерством задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды. 

Токаев дал ряд поручений министру водных ресурсов и ирригации

Фото: akorda.kz


Касым Жомарт Токаев подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений и поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.

4 сентября бывший аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов был назначен министром водных ресурсов и ирригации РК. 

1 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", предусматривающий создание Министерства водных ресурсов и ирригации.

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