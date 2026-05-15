Министерству водных ресурсов и ирригации обновили функции

Постановлением правительства от 13 мая 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложена задача министерства: осуществление контроля и регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов общественно значимых рынков в сфере водоснабжения или водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, подаче воды для орошения и регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством республики о естественных монополиях; Одна из функций также изложена в новой редакции: осуществляет контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий и субъектов общественно значимых рынков в сфере водоснабжения или водоотведения в части услуг по подаче воды по каналам, подаче воды для орошения и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством республики о естественных монополиях. При этом положение дополнено новыми функциями министерства: осуществляет государственное регулирование цен и государственный контроль за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка;

разрабатывает и утверждает правила ценообразования на общественно значимых рынках;

осуществляет мониторинг цен субъектов общественно значимых рынков;

согласовывает предельные цены на товары (работы, услуги), реализуемые субъектами общественно значимых рынков;

снижает предельные цены на товары (работы, услуги), реализуемые субъектами общественно значимых рынков, в порядке, установленном Предпринимательском кодексом РК;

вносит субъекту общественно значимого рынка обязательные для исполнения предписания об исполнении им обязательств, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

предъявляет в суд иск о понуждении субъекта общественно значимого рынка совершить действия, указанные в предписании, в случае его неисполнения. С 12 июля 2026 года вводится в действие новая функция: совместно с государственными органами, осуществляющими руководство соответствующими отраслями (сферами) государственного управления, утверждает перечни услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий. Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда пунктов.

