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Токаев обратился к участникам Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Съезда лидеров мировых и традиционных религий Фото: akorda.kz
Zakon.kz публикует обращение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам XXI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

С полным текстом можно ознакомиться ниже:

"Уважаемые участники и гости ХХІ заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий! В этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий исполняется 20 лет. За это время форум доказал свою актуальность и востребованность. Сегодня он является важной платформой для продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

За два десятилетия своей деятельности Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес весомый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствовал решению значимых мировых проблем.

В рамках Съезда духовные лидеры планеты регулярно встречаются и обсуждают актуальные вопросы, волнующие людей во всем мире.

На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества.

В нынешней непростой международной обстановке возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм.

С целью преодоления фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством, важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо объединить глобальные силы, выступающие за мир и стабильность.

В современных условиях большую роль могут сыграть духовные лидеры. Уверен, что главы мировых религий объединят усилия и внесут существенный вклад в решение глобальных проблем человечества.

На сегодняшнем заседании Секретариата будут обсуждаться эти и другие важные вопросы. Уверен, что заседание пройдет содержательно и плодотворно.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжит вносить важный вклад в укрепление глобального мира и согласия.

Республика Казахстан намерена и далее поддерживать инициативы по продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога в качестве одного из ключевых приоритетов нашей внешней политики.

Выражаю искреннюю признательность всем за участие в заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Желаю дальнейших успехов в вашей благородной деятельности!" – заявил Касым-Жомарт Токаев.

11 октября в Астане под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева проходит XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

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В рамках Секретариата состоится обмен мнениями по итогам прошедшего в прошлом году VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, даты и места проведения XXII заседания Секретариата Съезда, а также обсуждение и принятие "Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы".

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Астана Токаев Касым-Жомарт
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