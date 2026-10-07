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События

Карин на заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил роль духовной дипломатии

заседание секретариата съезда лидеров религий, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 17:30 Фото: akorda.kz
В Астане под председательством вице-президента – руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлана Карина состоялось XXIV заседание Секретариата, сообщает Zakon.kz.

В его работе приняли участие более 30 авторитетных представителей мировых и традиционных религий, международных организаций, а также государственные и общественные деятели из 20 стран.

В выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что конституционные ценности единства, солидарности, межэтнической и межконфессиональной толерантности, уважения к человеку служат важным ориентиром развития Казахстана и созвучны миссии Съезда. Опираясь на эти принципы, под руководством президента Касым-Жомарта Токаева наша страна последовательно проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику.

За годы работы Съезд утвердился как уникальная площадка межрелигиозного диалога. Расширилась его партнерская сеть, укрепилось взаимодействие с религиозными объединениями и международными организациями.

"Накопленный за предыдущие годы ценностный фундамент позволяет расширить практическое измерение Съезда – совместную разработку документов, укрепление партнерств и реализацию проектов", – отметил вице-президент.

Эта задача особенно актуальна на фоне вооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов, роста радикализма и языка ненависти, а также климатических и технологических рисков. В этих условиях духовная дипломатия дополняет политические переговоры, помогает сохранять каналы общения и восстанавливать доверие.

Отдельно Ерлан Карин остановился на инициативе главы государства по формированию под эгидой Съезда Глобального движения за мир, призванного объединить миротворческий потенциал религий и придать духовной дипломатии практическое международное измерение.

Центральным итогом заседания стало принятие двух международных документов, разработанных в развитие Астанинской декларации мира – 2025: "Роль религий в борьбе с изменением климата" и "Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере".

Первый документ направлен на укрепление экологической ответственности и созвучен философии программы президента "Таза Қазақстан", объединяющей заботу об окружающей среде и гражданскую ответственность.

Этический кодекс развивает инициативу главы государства о создании Межрелигиозной комиссии по этике развития искусственного интеллекта и выработке универсальных "заповедей для алгоритмов". Он призван содействовать ответственному применению технологий и предотвращению искажения религиозных текстов, цифровых подделок, дискриминации и манипулирования убеждениями.

Также состоялась презентация "Хартии прав неизлечимо больного ребенка" – совместной инициативы Казахстана и Святого Престола, разработанной при экспертном участии больницы "Бамбино Джезу". Секретариат поддержал дальнейшую работу над Хартией.

В рамках реализации "Астанинской декларации мира 2025" Секретариату совместно с партнерами поручено разработать проект концепции Глобального движения за мир и поэтапный план его формирования и международного продвижения.

"Авторитет Съезда будет определяться тем, насколько последовательно принятые решения воплощаются в международных инициативах и служат укреплению мира и доверия", – заявил Ерлан Карин.

На полях заседания также был проведен ряд двусторонних встреч.

На встрече с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин ОАЭ Мухаммедом Абдельсаламом вице-президент отметил, что Совет является одним из важных партнеров Съезда, и поблагодарил его за поддержку деятельности форума. Также был подчеркнут вклад Совета в продвижение Документа о человеческом братстве и подготовку документов по климату и этике искусственного интеллекта.

В ходе беседы c генеральным директором Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афрой Мухаммед Аль-Сабри рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия. Отмечены ее вклад в деятельность Съезда и значение продвижения ценностей толерантности и мирного сосуществования.

Кроме того, состоялась встреча с представителями буддийских и даосских организаций Китая Цю Шуаном и Сунь Сяо. Обсуждены их участие в работе Съезда и вклад в развитие межрелигиозного диалога.

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Айсулу Омарова
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