Постановлением правительства Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства, сообщает Zakon.kz.

Ерболат Ибрайханов родился в 1981 году в Кызылординской области.



Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави, университет Nottingham, Академию госуправления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности главного экономиста Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

2004 год – и. о. ведущего специалиста, ведущий специалист в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

2005-2008 годы – главный специалист отдела в структуре Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК.

В 2008-2011 годах работал главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента, начальником межрегиональных инспекций, начальником инспекции в структурах Агентства РК по защите конкуренции.

2010-2016 годы – заместитель директора департамента расследований Агентства РК по защите конкуренции.

2016-2017 годы – и. о. заместителя, заместитель руководителя Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы.

2018-2019 годы – и. о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Туркестанской области и городу Шымкент.

В 2019 году назначен руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкенту.

2019-2022 годы – заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

С 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Жамбылской области.