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Противодействие терроризму: Токаев провел заседание Совбеза

Токаев провел заседание Совета безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 17:02 Фото: akorda
29 мая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии рассмотрели вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, сообщила пресс-служба президента.

"Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов", – говорится в распространенной информации.

Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

23 марта 2024 года на оперативном совещании Совета Безопасности президент осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Он дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан Казахстана. 

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