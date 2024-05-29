Противодействие терроризму: Токаев провел заседание Совбеза

29 мая под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии рассмотрели вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, сообщила пресс-служба президента.

"Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов", – говорится в распространенной информации.

Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

23 марта 2024 года на оперативном совещании Совета Безопасности президент осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Он дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан Казахстана.