Противодействие терроризму: Токаев провел заседание Совбеза
На мероприятии рассмотрели вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, сообщила пресс-служба президента.
"Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов", – говорится в распространенной информации.
Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.
По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.
23 марта 2024 года на оперативном совещании Совета Безопасности президент осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье. Он дал поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан Казахстана.