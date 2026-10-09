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Политика

Токаев: Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:41 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 октября 2026 года выступил на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Zakon.kz.

Приветствуя участников заседания, глава РК выразил признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за тщательно продуманную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

"Казахстан высоко оценивает итоги председательства Туркменистана и его весомый вклад в продвижение общей повестки СНГ. Хотел бы в этой связи высказать вам, уважаемый коллега, благодарность за такую высокопрофессиональную работу. Нынешний саммит проходит в год 35-летия Содружества Независимых Государств. Как вам известно, Казахстан стоял у истоков зарождения Организации. Подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало поистине судьбоносным моментом в истории наших государств. Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на так называемом постсоветском пространстве. Не будет преувеличением сказать, что консолидирующая миссия СНГ особенно ярко проявилась в период обретения независимости нашими странами. В условиях обострения центробежных процессов мы сохранили исторические связи, выстроили принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия. За прошедшие годы Содружество утвердилось в качестве эффективного многостороннего механизма укрепления доверия и сотрудничества, получило широкое признание в мире".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что главное достояние СНГ – дружба народов, общее культурное и духовное наследие.

"На наших глазах формируется новая архитектура международных отношений, разрушается система глобальных экономических связей, обостряется технологическая конкуренция, усиливаются неопределенность и непредсказуемость. На этом фоне критически важное значение приобретает прямой и доверительный диалог, позволяющий находить согласованные решения с учетом интересов каждого государства. Убежден, именно этим объясняется устойчивая востребованность Содружества. В юбилейный год предлагаю обратиться к принципам, заложенным в Декларации, осмыслить пройденный путь и определить задачи на будущее. В ноябре в Алматы под эгидой КИСИ состоится международная конференция, посвященная 35-летию данного исторического документа. Приглашаем ученых, правоведов, историков и экспертов государств СНГ принять активное участие в работе конференции".Касым-Жомарт Токаев

Также во время выступления президент Казахстана обозначил ключевые направления взаимодействия стран СНГ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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