Акорда показала красивое видео визита Токаева в Венгрию

Ночью 22 мая Акорда разместила красочное видео визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Будапешт, сообщает Zakon.kz.

В ходе визита, который продолжался 20-21 мая президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений.

Интересный и насыщенный событиями ролик, Акорда разместила на своей странице в Telegram.

21 мая Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Он выразил признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение мероприятия на высоком уровне.

Также в Акорде рассказали, какие документы приняли главы государств по итогам саммита.