#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
510.59
578.91
6.37
События

Акорда показала красивое видео визита Токаева в Венгрию

Токаев в Венгрии, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 00:35 Фото: Акорда
Ночью 22 мая Акорда разместила красочное видео визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Будапешт, сообщает Zakon.kz.

В ходе визита, который продолжался 20-21 мая президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений.

Интересный и насыщенный событиями ролик, Акорда разместила на своей странице в Telegram.

21 мая Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Он выразил признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение мероприятия на высоком уровне.

Также в Акорде рассказали, какие документы приняли главы государств по итогам саммита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Деятели культуры работают по зову сердца" – артистка Надежда Ким
События
22:22, 21 мая 2025
"Деятели культуры работают по зову сердца" – артистка Надежда Ким
В Казахстане стартует реализация мегапроектов в металлургии и нефтехимии
События
17:51, 21 мая 2025
В Казахстане стартует реализация мегапроектов в металлургии и нефтехимии
Опасный зверь попал на камеру в казахстанском заповеднике
События
17:30, 21 мая 2025
Опасный зверь попал на камеру в казахстанском заповеднике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: