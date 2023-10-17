Токаев отметил колоссальный потенциал отношений между Казахстаном и Китаем

17 октября 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин встретил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Доме народных собраний Пекина. Там главы государств провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в честь высокого гостя была выстроена рота Почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

"С первых дней Казахстан твердо поддерживает вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия. Поздравляю вас с 74-летием со дня образования Китайской Народной Республики и блестящим выступлением команды Китая на XIX летних Азиатских играх в Ханчжоу. Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели – стать передовой мировой державой". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также главой государства была подчеркнута положительная динамика развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнерства.

"Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги Вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень". Касым-Жомарт Токаев

В завершении Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом в 2024 году.

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В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку реформам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также он отметил, что здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности.

Токаев прилетел в Пекин 16 октября 2023 года. В аэропорту главу Казахстана встретил министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун.