Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай
Как сообщает пресс–служба Акорды, президент Казахстана будет с официальным визитом в Китае два дня. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Фото: akorda.kz
Также состоится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".
Фото: akorda.kz
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.
Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.
О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит 17-18 октября Китай, стало известно 16 октября 2023 года. До этого президент Казахстана был с государственным визитом в Китае пять месяцев назад.