Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай Фото: akorda.kz
В аэропорту Пекина главу государства 16 октября 2023 года встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс–служба Акорды, президент Казахстана будет с официальным визитом в Китае два дня. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

Фото: akorda.kz

Также состоится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.


Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.

О том, что  президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит 17-18 октября Китай, стало известно 16 октября 2023 года. До этого президент Казахстана был с государственным визитом в Китае пять месяцев назад.

Читайте также

Кайрат Боранбаев, пенсии
Гостиница Кайрата Боранбаева, что происходит с пенсиями в Казахстане - главное за день
Двух новых начальников ДЧС назначили в Казахстане
Двух новых начальников ДЧС назначили в Казахстане
Казахстан Италия посольство
МИД о проблемах с итальянскими визами для казахстанцев: неоднократно приглашали посла
Жанель Абдрахманова
Токаев Касым-Жомарт Цзиньпин Си Китай Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Назван средний размер пенсии в Казахстане
На 51 тенге выросла пенсия в Казахстане в октябре
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Сын Ксении Собчак назвал страну, в которой хотел бы жить
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления