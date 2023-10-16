Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

В аэропорту Пекина главу государства 16 октября 2023 года встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс–служба Акорды, президент Казахстана будет с официальным визитом в Китае два дня. Глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фото: akorda.kz

Также состоится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытии бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.





Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.

О том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит 17-18 октября Китай, стало известно 16 октября 2023 года. До этого президент Казахстана был с государственным визитом в Китае пять месяцев назад.