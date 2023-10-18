Токаев согласен с Си Цзиньпином: Если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам

18 октября 2023 года в Пекине глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунином, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, приветствуя Ван Хунина, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с избранием на пост председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что казахско-китайские отношения достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. Существенную роль в этом сыграли регулярные встречи на высшем уровне, на которых закладываются основы дальнейшего укрепления добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Президент Казахстана высоко оценил прогресс в социально-экономическом развитии КНР и результаты эффективной политики китайского лидера.

"Мы являемся свидетелями успешного воплощения в жизнь дальновидной созидательной политики председателя Си Цзиньпина и его концепции "Один пояс, один путь", и, конечно же, радуемся успехам Китая. Сегодня председатель Си Цзиньпин, обращаясь к участникам форума, сказал, что "если будет хорошо в Китае, будет хорошо всем государствам, всем народам". Я согласен с этим. Ваша страна уверенно приближается к достижению высокой цели – стать самой передовой и лидирующей мировой державой. Убежден, под мудрым руководством председателя Си КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая и продвижении концепции "единой судьбы человечества", – отметил президент Казахстана.

В свою очередь Ван Хунин дал высокую оценку развитию казахско-китайских отношений.

"Бурное развитие и постоянное повышение уровня жизни в Казахстане под Вашим руководством произвело на меня очень глубокое впечатление. Сегодня утром Вы выступили с замечательной речью на церемонии открытия III Форума "Один пояс, один путь", выдвинули целый ряд важных предложений по сотрудничеству. Можно сказать, что за 10 лет стратегического партнерства в рамках инициативы "Один пояс, один путь" при усилиях всех сторон мы достигли больших результатов. Вы поддерживаете постоянные тесные контакты с господином Си Цзиньпином и провели много встреч с ним. Также Вы вместе открыли новое "золотое 30-летие" китайско-казахских отношений. Китайская сторона готова вместе продвигать сотрудничество в духе реализации важных договоренностей лидеров двух стран", – заверил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о проводимых в двух странах всесторонних реформах.

Фото: akorda.kz

Собеседники отметили важность продолжения активного политического диалога на всех уровнях, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине. Президент Казахстана заявил, что "Цифровой Шелковый путь" является новым глобальным проектом, а также высказался о значимости проекта "Один пояс – один путь".