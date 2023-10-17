Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенитет Казахстана и реформы Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в преддверии форума "Один пояс – один путь" 17 октября, выразил поддержку реформам в РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, председатель КНР поблагодарил президента Казахстана за то, что он прибыл на форум, и подчеркнул, что важно укреплять сотрудничество между двумя государствами.

"Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство. Десять лет назад я впервые инициировал проект "Один пояс, один путь" в Казахстане", − сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин указал, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Он также выразил поддержку реформам Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидеры подчеркнули важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения", – отметили в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.