Токаев Си Цзиньпину: Китай никогда не ставит каких-либо политических условий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул глава нашего государства, председатель КНР всегда остается особо уважаемым гостем на казахской земле, а его визит является ярким свидетельством искренней и непоколебимой дружбы между двумя странами.

"Китайская Народная Республика – добрый сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана. Благодаря Вашей личной поддержке казахско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства. Если внимательно изучить нашу общую историю, можно убедиться, что отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве, без каких-либо конфликтов или преград. Их всегда отличали взаимопонимание и доброжелательность. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу", – отметил президент Казахстана.

Глава государства заявил, что двусторонние связи достигли нового "золотого периода", внося значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие и благополучие народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил символичность визита Председателя КНР, совпавшего с его днем рождения, и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности

"В Казахстане Вас знают как великого государственного деятеля, мудрого лидера, обладающего огромным авторитетом в международном сообществе. С Вашим именем неразрывно связано прогрессивное развитие Вашей страны. Убежден, под Вашим сильным и авторитетным руководством Китайская Народная Республика достигнет новых высот в социально-экономической модернизации и дальнейшем повышении благосостояния граждан. Мы искренне радуемся Вашим грандиозным успехам по построению социализма с китайской спецификой в новую историческую эпоху. Высоко ценю Ваше доброе отношение ко мне лично и ко всему народу Казахстана", – сказал президент.

Глава государства назвал Китай добрым соседом и проверенным временем надежным стратегическим партнером Казахстана

По его словам, отношения между нашими странами носят устойчиво стабильный характер и не подвержены негативному влиянию геополитических вызовов и потрясений, а также международной конъюнктуре.

"Китай никогда не ставит каких-либо политических условий в сотрудничестве с Казахстаном. Мы ценим Вашу неизменную поддержку нашего суверенитета и гарантии безопасности. Мы поддерживаем миролюбивые инициативы Китая, высоко оцениваем ключевую роль Вашей страны в построении справедливого миропорядка", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Далее он отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ШОС, СВМДА, БРИКС+ и формат "Центральная Азия – Китай".

Президент напомнил, что КНР является крупнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордных 44 миллиардов долларов.

Глава государства также упомянул прогресс в культурно-гуманитарной сфере, включая открытие культурных центров, мастерских Лу Баня, филиалов китайских вузов и научно-технических центров.

Он заявил, что Казахстан будет поддерживать деятельность центров Конфуция. 2025 год провозглашен Годом туризма Китая в Казахстане, что способствует укреплению взаимодоверия и углублению двустороннего сотрудничества.

Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе сотрудничества в сфере атомной энергетики.

"Мы приняли решение о строительстве нескольких, по крайней мере двух-трех, АЭС в Казахстане. Ведется соответствующая работа по участию крупных компаний в этом важном проекте. Создано Агентство Республики Казахстан по атомной энергии. Хочу особо отметить: мы рассматриваем китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС. Компания СNNC известна на мировом уровне своей высокой компетенцией, поэтому, безусловно, займет достойную нишу на нашем рынке. Кроме того, Казахстан является надежным поставщиком природного урана и ядерного топлива в Китай", – сказал он.

Си Цзиньпин выразил благодарность Президенту за теплый прием на казахской земле

Он отметил, что под руководством Касым-Жомарта Токаева Казахстан встал на путь национального возрождения и продолжает добиваться новых достижений в своем развитии.

"Как добрые соседи и стратегические партнеры мы искренне восхищаемся вашими достижениями и радуемся за вас. Отношения между Китаем и Казахстаном выдержали испытания в переменчивой мировой ситуации и продолжают динамично развиваться. Это стало возможным не только благодаря географической близости и многовековой дружбе, но и естественной потребности в совместном развитии наших стран. В последние годы благодаря нашим совместным усилиям сообщество единой судьбы Китая и Казахстана постоянно обогащается новым содержанием. Плодотворная реализация целого ряда социально значимых проектов приносит ощутимую пользу народам двух стран. Я готов вместе с Вами неуклонно укреплять дружбу между Китаем и Казахстаном, рука об руку продвигать наше многоплановое сотрудничество, чтобы китайско-казахстанские отношения вносили еще больший вклад в развитие региона и мира в целом", – сказал председатель КНР.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Беседа прошла в духе традиционной дружбы, взаимного уважения и открытости.

Ранее Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны.

