Какие документы подписали Казахстан и Китай

Фото: akorda.kz

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина члены делегаций двух стран подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по обмену и сотрудничеству в области экономического развития; Соглашение между правительством РК и Правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа; Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз"; Соглашение между правительством РК и правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута; Протокол между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из РК в КНР. 16 октября Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай. Читайте также Си Цзиньпин: Китай поддерживает суверенитет Казахстана и реформы Токаева

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