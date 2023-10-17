Какие документы подписали Казахстан и Китай
Фото: akorda.kz
По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина члены делегаций двух стран подписали ряд документов, сообщает Zakon.kz.
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по обмену и сотрудничеству в области экономического развития;
- Соглашение между правительством РК и Правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР по совместному развитию сотрудничества по проекту строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз";
- Соглашение между правительством РК и правительством КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из РК в КНР.
16 октября Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай.
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