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Политика

Десятки документов подписали по итогам переговоров Токаева и Цзиньпина

переговоры, Китай, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:35 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, сообщает Zakon.kz.

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных коммуникаций.

Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. О том, о чем они говорили можно, узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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