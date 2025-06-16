Десятки документов подписали по итогам переговоров Токаева и Цзиньпина

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, сообщает Zakon.kz.

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных коммуникаций.



Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 июня провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. О том, о чем они говорили можно, узнать здесь.

