Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования казахскому народу в связи с трагедией на шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной сети.

"За несколько дне до моего официального визита в Казахстан, где я должен был засвидетельствовать свое дружеское расположение казахскому народу, я с горечью узнал о трагедии, произошедшей в одной из шахт страны. Я выражаю соболезнования родным и близким всех погибших", – говорится в сообщении.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 32 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.