Эммануэль Макрон выразил соболезнования казахскому народу
Фото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования казахскому народу в связи с трагедией на шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в социальной сети.
"За несколько дне до моего официального визита в Казахстан, где я должен был засвидетельствовать свое дружеское расположение казахскому народу, я с горечью узнал о трагедии, произошедшей в одной из шахт страны. Я выражаю соболезнования родным и близким всех погибших", – говорится в сообщении.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 32 погибших.
В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.
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