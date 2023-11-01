Макрона поразили познания казахстанского депутата во французском языке

Депутат Мажилиса Айгуль Куспан удивила президента Франции Эмманюэля Макрона своим знанием французского языка, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Куспан была в составе казахстанской делегации, которая встречала президента Франции в Акорде.

"Я на французском языке сказала, что я председатель Комитета по международном делам, обороне и безопасности мажилиса. Сказала: "Добро пожаловать в Казахстан". Он удивился. Президент в это время сказал, что я говорю по-французски хорошо. Он (Макрон. – Прим. ред.) спросил: "Вы учились во Франции?". Я сказала: "Училась там же, где вы". Президент окончил Национальную школу администрации Франции, это кузница кадров. Я тоже ее окончила, раньше него намного. Он проявил интерес". Айгуль Куспан

Депутат Мажилиса поделилась впечатлениями от встречи с главой Франции.

"Я читала про него, что он умеет очень внимательно слушать людей. Видела, что когда он знакомился с членами нашей делегации, все его лицо выражало огромный интерес. Это талант в политике". Айгуль Куспан

В резиденции "Акорда" 1 ноября состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

