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Макрона поразили познания казахстанского депутата во французском языке

Макрона поразили познания казахстанского депутата во французском языке Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Депутат Мажилиса Айгуль Куспан удивила президента Франции Эмманюэля Макрона своим знанием французского языка, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Куспан была в составе казахстанской делегации, которая встречала президента Франции в Акорде. 

"Я на французском языке сказала, что я председатель Комитета по международном делам, обороне и безопасности мажилиса. Сказала: "Добро пожаловать в Казахстан". Он удивился. Президент в это время сказал, что я говорю по-французски хорошо. Он (Макрон. – Прим. ред.) спросил: "Вы учились во Франции?". Я сказала: "Училась там же, где вы". Президент окончил Национальную школу администрации Франции, это кузница кадров. Я тоже ее окончила, раньше него намного. Он проявил интерес".Айгуль Куспан

Депутат Мажилиса поделилась впечатлениями от встречи с главой Франции.

"Я читала про него, что он умеет очень внимательно слушать людей. Видела, что когда он знакомился с членами нашей делегации, все его лицо выражало огромный интерес. Это талант в политике".Айгуль Куспан

В резиденции "Акорда" 1 ноября состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

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