Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон на казахском языке прокомментировал беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Я поговорил с президентом Казахстана, господином Токаевым. Мы обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, как продолжение моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года. Мы также рассмотрели международную ситуацию: войну, которую Россия ведет против Украины, и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе", – написал Макрон.
Мен жаңа ғана Қазақстан Президенті @TokayevKZ мырзамен әңгімелестім.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2025
Біз стратегиялық әріптестігімізді нығайту мәселесін, әсіресе көлік және энергетика саласында, 2023 жылғы қарашада Қазақстанға жасаған сапарымның және өткен қарашада Президент Тоқаевтың Францияға жасаған…
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны.
