Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону

Эмманюэль Макрон на казахском языке прокомментировал беседу с Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 21:41 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон на казахском языке прокомментировал беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.


"Я поговорил с президентом Казахстана, господином Токаевым. Мы обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, как продолжение моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года. Мы также рассмотрели международную ситуацию: войну, которую Россия ведет против Украины, и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе", – написал Макрон.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
