Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону

Президент Франции Эмманюэль Макрон на казахском языке прокомментировал беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.





"Я поговорил с президентом Казахстана, господином Токаевым. Мы обсудили вопрос укрепления стратегического партнерства, особенно в сфере транспорта и энергетики, как продолжение моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года. Мы также рассмотрели международную ситуацию: войну, которую Россия ведет против Украины, и продолжающиеся переговоры на Южном Кавказе", – написал Макрон.



Мен жаңа ғана Қазақстан Президенті @TokayevKZ мырзамен әңгімелестім.



Біз стратегиялық әріптестігімізді нығайту мәселесін, әсіресе көлік және энергетика саласында, 2023 жылғы қарашада Қазақстанға жасаған сапарымның және өткен қарашада Президент Тоқаевтың Францияға жасаған… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2025

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны.