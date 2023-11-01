Как Токаев встретил Макрона в Акорде
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон представили друг другу членов делегаций.
Фото: akorda.kz
Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В Telegram-канале Акорды также поделились видеороликом с торжественной церемонии встречи президента Франции Эмманюэля Макрона в резиденции "Акорда".
1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.
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Отметим, что это первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.