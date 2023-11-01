Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Как Токаев встретил Макрона в Акорде Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 ноября 2023 года, в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон представили друг другу членов делегаций.

Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Фото: akorda.kz

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Фото: akorda.kz

Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Фото: akorda.kz

В Telegram-канале Акорды также поделились видеороликом с торжественной церемонии встречи президента Франции Эмманюэля Макрона в резиденции "Акорда".

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Материал по теме

Завершен официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Францию

Отметим, что это первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.

Читайте также

Тепло до +20°С, снег и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Тепло до +20°С, снег и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Оставаться активными и получать яркие впечатления: в Алматы стартовали экскурсии для пенсионеров
Оставаться активными и получать яркие впечатления: в Алматы стартовали экскурсии для пенсионеров
ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс
ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс
Динара Халдарова, Жадра Жулмухаметова
Астана Макрон Эмманюэль Токаев Касым-Жомарт Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления