Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Сегодня, 1 ноября 2023 года, в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон представили друг другу членов делегаций.

Фото: akorda.kz

Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В Telegram-канале Акорды также поделились видеороликом с торжественной церемонии встречи президента Франции Эмманюэля Макрона в резиденции "Акорда".

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

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Отметим, что это первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.