Токаев планирует увеличить товарооборот с Венгрией

Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Акорде отметил, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что с Виктором Орбаном у него состоялся продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки в формате тет-а-тет.

"Мы пришли к мнению, что нам нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота между нашими странами. В этой связи я хотел бы попросить вас порекомендовать вашему правительству принять соответствующие меры, чтобы придать импульс торговому обороту между нашими странами, потому что его нынешний уровень не соответствует тому потенциалу, который есть у наших экономик". Касым-Жомарт Токаев

В целом, тенденция сотрудничества между Казахстаном и Венгрией, по его словам, очень позитивная, и есть хорошие признаки достигнутых результатов.

Виктор Орбан отметил, что в последний раз был здесь до пандемии, и тогда отношения между двумя странами очень хорошо складывались. Однако коронавирус все это прервал.

"И мы сейчас приехали, чтобы снова набрать темп. У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо – это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива. Вы здесь, на востоке, а мы – на западе. С востока понять запад и с запада понять восток – не всегда легко. Но здесь всегда открывается возможность совместно взглянуть на мир". Виктор Орбан

Он добавил, что важно обсудить не только экономические вопросы, но и политические.

"Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Венгрия сейчас находится в трудной части Европы. Очень важно обсудить эти вопросы с друзьями и братскими народами. Не только экономические, но и вопросы безопасности". Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Казахстан 1 ноября.