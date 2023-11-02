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Токаев: Мы гордимся историческим родством с Венгрией

Токаев: Мы гордимся историческим родством с Венгрией Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 2 ноября подчеркнул, что казахи и венгры – исторически родственные народы, сообщает Zakon.kz.

Казахи, по словам Касым-Жомарта Токаева, очень хорошо знают об историческом родстве между венграми и кипчаками. Казахстанцы гордятся родством с венгерским народом.

"Казахи и венгры – это родственные и дружественные народы, которые относятся с уважением друг к другу испокон веков. Наши страны имеют схожие язык, традиции, культуру. Потомки кипчакских племен, переселившихся в средние века из тургайских степей в Европу, ныне проживают на территории Венгрии. Мы гордимся этим. Историческое родство и тесные связи на сегодняшний день стали основой для углубления сотрудничества между двумя странами, благодаря совместным усилиям казахско-венгерское сотрудничество динамично развивается во всех сферах".Касым-Жомарт Токаев

Виктор Орбан, по словам Касым-Жомарта Токаева, вносит в это сотрудничество неизмеримый вклад. Президент подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении братских связей и взаимовыгодных отношений с Венгрией.

Президент Казахстана также отметил, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между двумя странами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Астане. Он прибыл в Казахстан 1 ноября.

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