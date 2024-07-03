Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ильхам Алиев прилетел на саммит ШОС в Астану

Кто еще прилетел на саммит ШОС в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:27 Фото: primeminister.kz
Очередной важный гость прибыл в Астану для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. К обеду 3 июля в столицу Казахстана прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, в аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Также отмечено, что между Казахстаном и Азербайджаном на сегодня обеспечен стабильный рост двустороннего товарооборота.

Кто еще прилетел на саммит ШОС в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:27

Фото: primeminister.kz

Так, по итогам 2023 года взаимная торговля выросла на 14,4%, достигнув $529,4 млн. Положительный тренд сохраняется и в текущем году: за 4 месяца товарооборот увеличился на 0,5%, до 184,9 млн долларов.

Помимо этого на сегодня налажены поставки казахстанской нефти через территорию Азербайджана в направлении Европы. Всего за январь-апрель текущего года прокачано 494 тыс. тонн нефти.

Напомним, что в Астану 2 июля 2024 года прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев. Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин. Позднее в аэропорту встретили президента Монголии.

Читайте также

О чем говорили на встрече Токаев с Рахмоном
О чем говорили на встрече в Астане Токаев с Рахмоном
В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев
В Астану прибыл Шавкат Мирзиёев
Токаев – Си Цзиньпину: Между нами нет нерешенных вопросов
Токаев – Си Цзиньпину: Между нами нет нерешенных вопросов
Анастасия Московчук
ШОС Правительство РК Алиев Ильхам Бозумбаев Канат Азербайджан Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: