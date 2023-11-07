Кадиров, Искаков, Кочетов и Жудебаев сохранили свои должности в Минкультуры
Фото: primeminister.kz
Четыре вице-министра сохранили свои должности в Министерстве культуры и информации РК. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.
Постановлением правительства РК на должности вице-министров культуры и информации назначены:
- Кадиров Данияр Рамазанович,
- Искаков Канат Жумабаевич,
- Кочетов Евгений Дмитриевич,
- Жудебаев Арман Адильханович.
"Куранбек Сарсен Абайулы освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.
Фото: primeminister.kz
6 ноября 2023 года стало известно, что Ержана Еркинбаева назначили вице-министром туризма и спорта Казахстана. Подробнее здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript