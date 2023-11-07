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Кадиров, Искаков, Кочетов и Жудебаев сохранили свои должности в Минкультуры

Кадиров, Искаков, Кочетов и Жудебаев сохранили свои должности в Минкультуры Фото: primeminister.kz
Четыре вице-министра сохранили свои должности в Министерстве культуры и информации РК. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Постановлением правительства РК на должности вице-министров культуры и информации назначены:

"Куранбек Сарсен Абайулы освобожден от должности вице-министра культуры и спорта в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.

Кадиров, Искаков, Кочетов и Жудебаев сохранили свои должности в Минкультуры

Фото: primeminister.kz


6 ноября 2023 года стало известно, что Ержана Еркинбаева назначили вице-министром туризма и спорта Казахстана. Подробнее здесь.

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Министерство культуры и информации Правительство РК Казахстан
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