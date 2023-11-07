Кадиров, Искаков, Кочетов и Жудебаев сохранили свои должности в Минкультуры

Фото: primeminister.kz

Четыре вице-министра сохранили свои должности в Министерстве культуры и информации РК. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

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