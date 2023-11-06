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Токаев поручил главе Антикора эффективнее бороться с коррупцией

Токаев поручил главе Антикора эффективнее бороться с коррупцией Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали и выслушал его доклад о работе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 ноября, Асхат Жумагали представил главе государства доклад об итогах работы Антикоррупционной службы за десять месяцев 2023 года. За этот период в Казахстане зарегистрировали 1,5 тыс. коррупционных преступлений и изобличили свыше 1,1 тыс. коррупционеров, в том числе 158 руководителей разного уровня. В суды направили более тысячи дел, возместили 282 млрд тенге ущерба.

"Председатель агентства сообщил, что с 2022 года обеспечили возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге", – говорится в сообщении пресс-службы.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о ходе расследования важных уголовных дел и работе по превенции коррупции, о работе антикоррупционных волонтеров и мониторинге строительства соцобъектов.

"В рамках реализации Карты коррупционных рисков осуществляется мониторинг строительства социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи, имеются риски хищений. Установлено 156 таких объектов во всех регионах страны с общим бюджетом 2,44 трлн тенге", – сообщили в пресс-службе.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по противодействию коррупции в Казахстане.

О том, за что и на какие суммы Антикор штрафует казахстанских госслужащих, читайте здесь.

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