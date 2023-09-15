Берик Асылов предложил коллегам из стран ОЭС объединиться для борьбы с наркопреступностью

В ходе поездки в Баку Генеральный прокурор Берик Асылов принял участие в работе 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На площадке ОЭС состоялось обсуждение перспектив расширения регионального сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими современными вызовами.

В своем докладе Берик Асылов рассказал о проводимой работе и принимаемых мерах по противодействию наркопреступности. Также генпрокурор предложил участникам объединить усилия против этой проблемы.

После окончания заседания глава надзорного ведомства провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, в рамках которых были обсуждены актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи, в том числе по возврату активов.