Смаилов призвал страны ОЭС снять административные барьеры

В рамках рабочего визита в Узбекистан, совершаемого по поручению главы государства, премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава правительства РК отметил, что ОЭС объединяет важный стратегический регион мира с огромными запасами природных ресурсов, имеющих важнейшее значение не только для стран-участниц, но и для всей мировой экономики.

Фото: primeminister.kz

В целом, государства ОЭС охватывают территорию в 8 млн кв. км с населением порядка 500 млн человек и совокупным объемом ВВП в 2 трлн долларов.

"Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале организации, позволяющем ставить весьма амбициозные задачи для дальнейшего роста ее авторитета на международной арене", – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, одним из приоритетных направлений для укрепления сотрудничества должно стать стимулирование межрегиональной торговли.

"По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами ОЭС вырос на 40% и достиг 16,5 млрд долларов. Вместе с тем за восемь месяцев текущего года торговый оборот снизился на 3%. Для повышения этих показателей мы готовы экспортировать в каждую страну организации дополнительно в среднем порядка 100 видов товаров", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что республика реализует масштабные проекты по строительству трансграничных хабов, которые позволят увеличить объемы транспортировки переработанных и продовольственных продуктов.

Фото: primeminister.kz

Так, одной из ключевых точек роста в развитии современной трансграничной торгово-логистической инфраструктуры является международный центр промышленного сотрудничества "Центральная Азия" на казахстанско-узбекской границе. Аналогичный промышленный торгово-логистический комплекс будет построен и на границе с Кыргызстаном.

"Наряду с этим, предлагаем укреплять сотрудничество в рамках ОЭС с использованием уже созданных и функционирующих в Казахстане складов временного хранения по периметру наших границ", – сказал премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, важно также развивать транспортную взаимосвязанность региона, поскольку 7 из 10 государств-членов ОЭС не имеют доступа к мировому океану.

Фото: primeminister.kz

Сегодня Казахстан активно участвует в инфраструктурных и логистических проектах, уделяя приоритетное внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях наращивания его потенциала Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция реализуют дорожные карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора до 2027 года.

"Они позволят существенно увеличить пропускную способность маршрута", – подчеркнул глава правительства.

По его словам, для связи Узбекистана с западными регионами Казахстана будет построена автодорога "Бейнеу-Шалкар", которая послужит завершению формирования восьмого автодорожного коридора ТРАСЕКА.

"Мы также активно раскрываем потенциал наших морских портов на Каспии. Будут построены контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный терминал "Саржа" в порту Курык. Планируется строительство отдельных станционных путей на пунктах пропуска с Китаем для стран Центральной Азии. Мы намерены систематически увеличивать грузопоток по этому направлению и к 2030 году довести его до 500 тыс. контейнеров в год", – озвучил Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что вместе с тем Казахстан принимает меры по раскрытию потенциала транспортного коридора "Север-Юг". Для развития данного маршрута разработана Дорожная карта совместно с Ираном, Туркменистаном и Россией, реализация которой позволит увеличить мощности коридора с 10 до 15 млн тонн до 2027 года.

Фото: primeminister.kz

Особую важность также представляет железная дорога "Казахстан-Туркменистан-Иран", как кратчайший маршрут между государствами ОЭС в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. За девять месяцев текущего года грузопоток по этому маршруту в направлении Ирана увеличился на 9% и превысил 1,5 млн тонн.

"В целом, видится целесообразным усилить совместную работу как по снятию административных барьеров, так и по углублению интеграции транспортно-логистических систем", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

В качестве еще одного важного приоритета сотрудничества Премьер-Министр обозначил индустриальную кооперацию. По его словам, сегодня в Казахстане работают более 13 тыс. совместных предприятий с капиталом из стран ОЭС, порядка 1,8 тыс. из них зарегистрировались только за последний год.

"В настоящее время со странами Организации на стадии реализации 26 проектов на сумму порядка 2,7 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и химическая промышленность, стройиндустрия и недропользование. Приглашаем бизнес-партнеров к совместной реализации новых высокотехнологичных проектов", – сказал премьер-министр.

Фото: primeminister.kz

В заключение Алихан Смаилов отметил, что Казахстан привержен принципам ОЭС и готов приложить все усилия для достижения общих амбициозных целей.

Материал по теме Шавкат Мирзиёев: Между Казахстаном и Узбекистаном нет нерешенных вопросов

Ранее сообщалось, что Алихан Смаилов прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Перед началом саммита премьер-министр Казахстана встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. О чем они поговорили, можете узнать по ссылке выше.