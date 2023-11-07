Казахстан не задний двор Путина: скандальный заголовок в СМИ прокомментировал Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве прокомментировал скандальный заголовок в СМИ, где Казахстан назвали задним двором Путина, сообщает Zakon.kz.

Серик Жумангарин не согласился с этим высказыванием.

"Казахстан ни чей не задний двор, это независимое государство, мәңгілік ел с многолетней историей. Я вот недавно межправкомиссию проводил в Туркестане и пригласил туда своих российских коллег. После повели их в мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, и экскурсовод говорит: "Вот в этом сарае, зале Аксарай Хан принимал послов Петра I в свое время, понимаете. Это было очень много лет тому назад". Когда мне мои российские коллеги говорят: "Слушай, мы вообще ничего не знаем про вашу историю". Мы договорились открыть прямой рейс с Туркестаном из Москвы. Потом мы повезли их и показали летающий кинотеатр. О чем вы говорите? Какой, кто, чей задний двор? Это вообще глупый разговор". Серик Жумангарин

Журналисты спросили, не считает ли Жумангарин членство в ЕАЭС невыгодным для Казахстана. Он же считает, что на евразийском пространстве решается много вопросов. Казахстан уже договорился с Россией об открытии рейсов Kazakh Air в Челябинск и Новосибирск. Также на запад через новые пункты пропуска пойдет казахстанское железнодорожное сырье.

"Чем это плохо для нас? Сейчас Россия рассмотрит скидки на наш уголь через прибалтийские порты. По весу договорились открыть дополнительные четыре пункта пропуска, а в будущем вообще снять все ограничения. Видите, это чисто практические вопросы нашей повседневной торгово-экономической деятельности. (...) Знаете, то, что мы у кого-то что-то больше покупаем – не показатель того, что мы чей-то задний двор. Нам это надо, мы это покупаем. Интересы нашей страны для представителей Казахстана (в ЕЭК, – Прим. ред.) на евразийском треке они священны. Никто шаг назад не делает в этом плане. И там среди наших представителей нет ни заднего двора, ни людей третьего сорта". Серик Жумангарин

Он также высказался о приезде Владимира Путина на Межрегиональный форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. По его словам, этот визит пойдет на пользу двум странам.

