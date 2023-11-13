Кадровые перестановки произошли в Минтранспорта Казахстана

Приказом министра транспорта РК Толеген Абдуллин, Олжас Сапарбеков и Алтай Али назначены на должности председателей комитетов МТ РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства.

Толеген Абдуллин назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог МТ РК.

Родился в 1982 году в Павлодаре. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, АО "Финансовая академия".

Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером автодорожного моста в ДЭУ-62 павлодарского областного филиала РГП "Казахавтодор". С 2005 по 2011 годы работал на различных должностях в филиале РГП "Казахавтодор" в Павлодаре. В 2011-2014 годы – начальник отдела госзакупок; директор акмолинского областного филиала РГП "Казахавтодор". В 2014-2019 годы занимал руководящие должности в АО "НК "КазАвтоЖол". В 2019-2021 годы – и. о. заместителя, зампредседателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С мая 2021 года по настоящее время работал председателем Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

Олжас Сапарбеков назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.

Родился в 1979 году в Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частной ж/д компании. С 2001 по 2006 годы работал в структуре НК "Қазақстан темір жолы". В 2006-2016 годы занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах. В 2016-2019 годы – эксперт, заместитель директора Департамента НПП "Атамекен". С 2019 по 2021 годы – замруководителя, руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области. В 2021-2023 годы – зампредседателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2023 года – зампредседателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Алтай Али назначен на должность председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.

Родился в 1985 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2010-2011 годы – менеджер в Фонде развития предпринимательства "Даму". В 2014-2015 годы – главный специалист суда Астаны. С 2015 по 2018 годы работал в структуре канцелярии премьер-министра РК. В 2018-2019 годы – руководитель аппарата, замруководителя аппарата – заведующий секретариатом акима Шымкента. В 2019-2020 годы – руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента. В 2021-2023 годы – зампредседателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С мая 2023 года – председатель Комитета транспорта МИИР РК.

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