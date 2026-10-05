Экс-депутат Сената получил должность в Минтранспорта РК

Амангельды Нугманов назначен заместителем председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта (МТ) Казахстана. Ранее он был депутатом Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, проинформировали в Минтранспорта РК:

"Приказом председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан Нугманов Амангельды Шайхуллович назначен заместителем председателя комитета".

Амангельды Нугманов родился 3 апреля 1967 года в Актюбинской области. Окончил Актюбинский сельскохозяйственный техникум, университет "Қайнар" с отличием, Международную академию правоохранительных органов в Будапеште (Венгрия), Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в сфере сельскохозяйственного производства. В системе таможенных органов прошел путь от инспектора до руководящих должностей в территориальных департаментах. В разные годы возглавлял департаменты таможенного контроля по Астане, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областям.

В 2010-2012 годах занимал должность управляющего директора – члена правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", где курировал вопросы корпоративных связей, привлечения инвестиций, юридического и кадрового обеспечения.

В последующие годы занимал должности председателя Ревизионной комиссии по Западно-Казахстанской области, руководителя департаментов внутреннего государственного аудита по Астане и Актюбинской области, руководителя аппарата акима Актюбинской области, а также председателя Актюбинского областного маслихата.

С 25 января 2023 года по 1 июля 2026 года был депутатом Сената Парламента РК.

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