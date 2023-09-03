Автоматические весы для грузовиков установят на въездах в Астану для борьбы с коррупцией

Об этом и других назревших реформах, которые ждут транспортную отрасль Казахстана, рассказал председатель Комитета транспорта МТ РК Алтай Али.

Важно отметить, что 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил, что Мининдустрии будет разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.

– Алтай Сембекович, вы в новой должности лишь три месяца, ваше кресло долгое время было свободно. Теперь хотелось бы узнать непосредственно от нового руководителя Комитета, какие решения и изменения ждут отечественных автоперевозчиков?

– В части автомобильных грузоперевозок мы определили два важных вопроса, которые много лет не могут найти своего оптимального решения. Первое – это неэффективный контроль за "перевесом". Второе – непрозрачный механизм распределения иностранных бланков разрешений, дающих право на перевозки грузов за рубеж.

Слабое место существующей системы контроля за тяжелыми грузовиками – это человеческий фактор - прямой контакт инспектора и перевозчика. Что, конечно, создает коррупционные риски: люди договариваются и грузовик с перевесом продолжает движение.

Как итог, все это приводит к преждевременному разрушению дорог, авариям, смертям и многомиллиардным затратам.

Поэтому мы первым делом занялись устранением этой проблемы.

Наша цель - чтобы все грузовики массой свыше 12 тонн, неважно с грузом или без, проходили весовой контроль в движении, без участия инспекторов. При превышении веса или попытке уклонения от взвешивания штраф будет начисляться автоматически, как в системе "Сергек".

Новую систему мы внедрим в Астане уже в этом году при поддержке столичного акимата. Автоматические весовые станции будут установлены на всех въездах в город. На столичных стройках занято порядка 6,5 тысячи самосвалов, которые ежедневно привозят стройматериалы с 29 пригородных карьеров. Вопрос очень актуален для Астаны, поэтому решили начать здесь.

При успешной реализации, само собой, проект будет масштабирован по всей стране.

Кроме того, для усиления контроля на дорогах мы недавно пополнили региональные инспекции 18 новыми передвижными транспортными постами.

Фото: МТ РК

– Что планируется по второму вопросу, по так называемому дозволу, то есть выдаче разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Казахстана?

– С дозволами ситуация такая: ежегодно Казахстан получает порядка 170 тыс. бланков разрешений от 42 зарубежных стран. Действующая система распределения бланков позволяет некоторым урвать больше, чем надо, и перепродать на теневом рынке тем, у кого реально есть груз для перевозки, но нет бланка.

Понятно, что такая ситуация снижает конкурентоспособность отечественных перевозчиков. С 2017-го по 2022 год доля наших предпринимателей на рынке перевозок снизилась на 20%. Это не только потерянные рабочие места, но и уход сотен миллиардов в экономику других стран.

Для исправления ситуации мы внедряем систему выдачи бланков разрешений казахстанским перевозчикам по факту наличия у них грузов. Она позволяет обеспечить необходимыми документами добросовестных перевозчиков, которые реально осуществляют перевозки, исключая на корню возможности для каких-либо спекуляций.

Это основные меры, которые мы наметили на ближайшее время. Безусловно, в работе Комитета будут пересмотрены и другие ранее сложившиеся неэффективные подходы, которые создают коррупционные предпосылки и мешают развитию предпринимательства.

Как заявил глава государства в Послании, наша страна должна усилить свои позиции как транзитный хаб в Евразии и постепенно стать полноценной транспортно-логистической державой, не откладывая решения для выполнения этой задачи в долгий ящик.





Фото: МТ РК

– Недавно в соцсетях появился видеоролик, в котором вас обвиняют в непотизме и кумовстве. Думаю, вы его тоже видели. Как прокомментируете?

– Да, я видел этот ролик. У меня достаточно большой опыт, чтобы реагировать спокойно. Я знаю, кто инициатор, зачем и почему он это сделал. Само собой, вопрос будет решен в правовом поле.

Люди всегда использовали такие вещи, как слухи и наговоры, для решения личных вопросов. Изменение текущего положения вещей в транспортной сфере, стремление к прозрачности у некоторых людей вызывает недовольство, а наши подходы встречают неприятие. Вот, например, очень многим не нравится наша идея внедрить автоматические весовые станции, о которой я говорил. У нее хватает противников, в том числе и внутри системы транспортных инспекций. Проводимая нами работа ломает налаженные схемы коррупционеров.

Что касается кадровой политики, то могу отметить, что в стране есть законодательный порядок принятия людей на ту или иную должность, а также установлены квалификационные требования. Если в процессе принятия людей на работу имело место какое-либо нарушение, соответствующие меры не заставят себя долго ждать.