Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев о бытовом насилии, вандализме, хулиганстве: Должно преследоваться по закону

Токаев о бытовом насилии, вандализме, хулиганстве: Должно преследоваться по закону Фото: akorda.kz
15 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время консультации с руководителями правоохранительных органов особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента Казахстана, принцип закон и порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества.

Сложившаяся ситуация, как уточнил казахстанский лидер, требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом.

"В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева

Кроме того, из-за недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

Читайте также

Токаеву доложили о работе судебной системы
Токаеву доложили о работе судебной системы в Казахстане
Представитель ОБСЕ посетит Казахстан
Представитель ОБСЕ приедет в Казахстан, чтобы обсудить свободу СМИ
Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления