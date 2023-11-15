Токаев о бытовом насилии, вандализме, хулиганстве: Должно преследоваться по закону
Фото: akorda.kz
15 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев во время консультации с руководителями правоохранительных органов особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан, сообщает Zakon.kz.
По мнению президента Казахстана, принцип закон и порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества.
Сложившаяся ситуация, как уточнил казахстанский лидер, требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.
Глава государства считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом.
"В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей".Касым-Жомарт Токаев
Материал по теме
Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева
Кроме того, из-за недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript