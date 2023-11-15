Токаев дал поручения МВД по делу Бишимбаева

15 ноября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с руководителями правоохранительных органов. В своем выступлении он заявил, что следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как отмечено в сообщении Акорды, из-за недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

По его словам, сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

На следующий день, 10 ноября 2023 года, в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан. Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД отказался комментировать.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Уже 12 ноября пресс-служба Департамента полиции Астаны заявила, что по делу об убийстве жены Куандыка Бишимбаева задержан директор ресторана, где произошла трагедия. 14 ноября его арестовали на два месяца.

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Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".