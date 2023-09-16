Жандос Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам

Фото: gov.kz

Указом президента от 16 сентября 2023 года Жандос Шаймарданов назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды. "Указом главы государства Жандос Нурланович Шаймарданов назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в указе. Ранее Жандос Шаймарданов занимал должность руководителя Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет, Великобритания по программе "Болашак" (2009) по специальности "Экономика и финансы". Трудовой стаж: Главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына" (2010-2013);

советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

директор Департамента, Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-2019);

председатель Правления АО "QazTech Ventures" (2019-2020);

директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (2020-02.2022). Читайте также ЧВК "Вагнер" в Великобритании объявили террористической организацией Спутниковое телерадиовещание в Казахстане восстановлено За четыре дня в Алматы зарегистрировали 695 случаев нарушения миграционного законодательства

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