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Жандос Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам

Жандос Шаймарданов Фото: gov.kz
Указом президента от 16 сентября 2023 года Жандос Шаймарданов назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства Жандос Нурланович Шаймарданов назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в указе.

Ранее Жандос Шаймарданов занимал должность руководителя Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Йоркский Университет, Великобритания по программе "Болашак" (2009) по специальности "Экономика и финансы".

Трудовой стаж:

  • Главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);
  • менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына" (2010-2013);
  • советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);
  • директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);
  • директор Департамента, Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" (10.2016-2019);
  • председатель Правления АО "QazTech Ventures" (2019-2020);
  • директор Департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (2020-02.2022).

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