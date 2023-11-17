Токаев назначил главу Бюро статистики, Назарбаев обратился к общественности: итоги дня

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением. Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев. Итоги за 17 ноября 2023 года в обзоре Zakon.kz.

Спецборт с эвакуированными из сектора Газа

Специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей. После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь.

Заявление Нурсултана Назарбаева

17 ноября 2023 года Нурсултан Назарбаев опубликовал обращение к казахстанцам.

"Сложно выразить словами мою благодарность за теплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии", – написал он.

Назначение нового главы Бюро национальной статистики

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового руководителя Бюро национальной статистики. Им стал Максат Турлубаев.

Запрет на вывоз лесоматериалов

Запрет вводится с целью развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов из Казахстана. Приказ вступает в действие с 11 декабря 2023 года. Ранее запрет на вывоз лесоматериалов действовал с 10 июня 2023 года.

Очередная финансовая пирамида

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении организатора филиала финансовой пирамиды Chia Tai Tianging. С ноября 2022 по апрель 2023 года жительница Шымкента руководила филиалом финансовой пирамиды Chia Tai Tianging.

Дело Бишимбаева: "Гастроцентр" расторг договор с рестораном

"Гастро-площадь Центр" сообщил, что единогласным решением соучредителей был расторгнут договор аренды с собственниками ресторана BAU, назначен новый директор "Гастроцентра", а также будут усилены меры безопасности по охране "Гастроцентра".

Повышение зарплат

Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. В частности, предусмотрено увеличение коэффициентов, применяемых к квалификационным разрядам.

Новый тариф на воду

Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что тарифы на воду будут пересматриваться.

Коран Кенесары хана передали мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави

Ранее президент Токаев поручил передать найденный Коран, подаренный Кенесары хану Маралом Ишаном, в мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи. О передаче книги в мавзолей рассказали в акимате Туркестанской области. Ранее реликвия хранилась у Духовного управления мусульман Казахстана.

Смаилов высказался о причинах недолговечности дорог

Под председательством Алихана Смаилова прошло совещание, на котором был обсужден широкий круг актуальных вопросов развития транспортной отрасли. Премьер-министр напомнил, что глава государства поставил четкую задачу по доведению доли транспортной отрасли в ВВП до 9%. Поэтому требуется убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциалов республики.

Контрафакт стоимостью 5,6 млн тенге

15 ноября 2023 года в Алматинской области в ходе проверки выявлен факт незаконного использования товарного знака Toyota – реализация фасованного моторного масла, жидкости для автоматической коробки передач (АКПП) – ИП "А" и ТОО "А" (оптовая реализация товаров). Количество контрафактной продукции составило 520 единиц (1736 литров) на общую сумму 5 675 480 тенге.

Объекты, негативно влияющие на окружающую среду

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 13 ноября 2023 года утвердил новую редакцию Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Согласно инструкции, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня воздействия подразделяются на четыре категории.

Срок уплаты налогов

В Казахстане 20 ноября 2023 года истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты ряда налогов. Подробнее можно прочитать по ссылке.

Матч между Казахстаном и Сан-Марино

Сегодня, 17 ноября 2023 года, на стадионе "Астана Арена" пройдет квалификационный отборочный матч турнира Чемпионата Европы-2024, в котором встретятся сборные Казахстана и Сан-Марино. В столичном акимате рассказали, где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию матча.

Кроме того, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции перед встречей национальной команды с Сан-Марино рассказал, как казахстанские футболисты готовятся к одному из решающих поединков отборочного раунда Чемпионата Европы-2024.

Мировые и спортивные новости

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Российские ученые предупредили жителей Земли о новой магнитной буре. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, магнитная буря ожидается с 22 по 26 ноября.

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