Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании

Касым-Жомарт Токаев на встрече подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.

Главой государства отметил, что товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.

Фото: akorda.kz

"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал Президент.

Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.

Ранее Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.