Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на встрече подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Акорды, в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.
Главой государства отметил, что товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.
Фото: akorda.kz
"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал Президент.
Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.
Ранее Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.
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