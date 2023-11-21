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Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании

Президент Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на встрече подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.

Главой государства отметил, что товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал Президент.

Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.

Ранее Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

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