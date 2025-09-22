Токаев встретился с министром торговли США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр торговли США Говард Латник рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Токаев, пишет Акорда, Казахстан придает особое значение развитию взаимодействия с Соединенными Штатами. США являются также одним из ключевых инвестиционных партнеров нашей страны.

Президент отметил, что в Казахстане создан режим благоприятствования для иностранных инвесторов. По его словам, перед американским бизнесом открываются широкие возможности в целом ряде отраслей, в том числе энергетике, транспорте и логистике, цифровизации, аграрной отрасли.

В свою очередь американский министр отметил заинтересованность Соединенных Штатов в дальнейшем развитии совместных торгово-экономических, индустриальных, транспортно-логистических и инвестиционных проектов с Казахстаном.

"Я рад, что у вас состоялся разговор с нашим президентом. Он передал вам, что с нетерпением ждет возможности активно поработать с вами. Потенциал сотрудничества и укрепления экономик наших стран является ключевым фактором развития торговых связей и открывает широкие перспективы в сфере критически важных минералов, куда мы могли бы направить совместные инвестиции. Мы очень рады, что вы выбрали компанию Wabtec в секторе локомотивов. Это отличная основа для нашего взаимодействия". Министр торговли США Говард Латник

Ранее сообщалось, что Казахстан подписал соглашение с мировым поставщиком оборудования на 4,2 млрд долларов.