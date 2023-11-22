Демонополизация экономики: как работает на деле предвыборная программа Токаева

Демонополизация экономики, сокращение участия государства в бизнесе и снижение бюрократии в предпринимательстве стали основными направлениями в экономическом секторе развития страны, заявил в своей программе Токаев. За год выполнены основные пункты запланированного, сообщает Zakon.kz.

Предвыборная программа президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» нацелена на установление честных и четких правил в экономике. В частности, государство будет проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику, стимулировать внутреннее производство и несырьевой экспорт и прочее.

"Экономика будет демонополизирована, а государство заметно сократит свое присутствие в бизнесе. Снизится бюрократическое давление на честный бизнес. Все наши усилия будут направлены на стимулирование и защиту предпринимательства. Активизируем работу по возврату в нашу страну незаконно полученных и выведенных активов. Они будут работать на благо всего народа", – сказано в предвыборной программе президента.

За 2022-2023 годы привлечено $41,3 млрд прямых иностранных инвестиций.

Проведен анализ потребности отраслей промышленности в базовых материалах, необходимых для производства продукции среднего и высокого переделов.

Разработаны поправки в Закон РК "О промышленной политике", направленные на введение обязательств по поставкам сырья между отечественными производителями и субъектами промышленно-инновационной деятельности. Это позволит обеспечить полноценную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности сырьем по доступным ценам.

Внедрена Национальная система прослеживаемости, представляющая собой целый комплекс, обеспечивающий прозрачность реализации товаров от производителя до конечного потребителя.

Продолжается системная работа по демонополизации экономики. По результатам работы Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты:

пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО;

7 зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений;

автомобили, денежные средства и прочее имущество.

Принят Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ставший логическим продолжением экономических и политических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы, или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.

Создана Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством Премьер-Министр РК. В ее состав вошли общественные деятели с активной гражданской позицией, депутаты Парламента и члены Правительства.

На сегодняшний день государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн ― активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии ― $82 млн, из Лихтенштейна ― $260 млн, из Гонконга ― $2 млн.

Большое внимание уделяется пересмотру фискальной политики. Так, разрабатывается проект нового Налогового кодекса. В рабочую группу поступило около 1 тыс. предложений от экспертов, экономистов и представителей бизнес-сообщества.

Наряду с этим, прорабатываются вопросы введения дополнительного акциза на предметы "роскоши". О необходимости рассмотреть такую возможность Глава государства заявил в своем Послании народу Казахстана.

Долю теневой экономики к 2025 году необходимо снизить до 15% к ВВП, доведя ее до уровня стран ОЭСР. В 2022 году показатель скрытой от государства экономической деятельности в стране составил порядка 18,7% к ВВП (при плане 19,9%). Для выполнения целей, поставленных в Предвыборной программе Президента, был актуализирован Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг.

Проводится работа по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. Создается благоприятная бизнес-среда для вывода предпринимателей из теневого сектора.

Принят Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". В рамках него для должников предусмотрены процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Внесудебное банкротство можно применить по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами при следующих условиях: долг не превышает 1,6 тыс. МРП (5 520 тыс. тенге в 2023 году); долг не погашается в течение 12 месяцев; отсутствует имущество; проведена процедура урегулирования с банком.

Процедуру судебного банкротства можно применить по долгам свыше 1,6 тыс. МРП и по всем видам долгов перед кредиторами.

Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот", поэтому на него не распространяются соответствующие последствия (нельзя брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет, можно пройти повторное банкротство только через 7 лет, финансовое состояние проверяется 3 года после банкротства).

На сегодня признаны банкротом 7,1 тыс. граждан с суммой задолженности более 11,3 млрд тенге.

Начата тарифная реформа, основанная на принципах прозрачности, подотчетности и гласности всего процесса тарифообразования. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в базе "Монополист". В электронный формат переведены и закупки предприятий.

Целевое использование средств казахстанских потребителей контролируется с привлечением общественности и технических экспертов. Если права потребителей были нарушены, для них вводятся временные компенсационные тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности.