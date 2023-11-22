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Законодательство РК

Демонополизация экономики: как работает на деле предвыборная программа Токаева

Демонополизация экономики: как работает на деле предвыборная программа Токаева Фото: пресс-служба Акорды
Демонополизация экономики, сокращение участия государства в бизнесе и снижение бюрократии в предпринимательстве стали основными направлениями в экономическом секторе развития страны, заявил в своей программе Токаев. За год выполнены основные пункты запланированного, сообщает Zakon.kz.

Предвыборная программа президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» нацелена на установление честных и четких правил в экономике. В частности, государство будет проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику, стимулировать внутреннее производство и несырьевой экспорт и прочее.

"Экономика будет демонополизирована, а государство заметно сократит свое присутствие в бизнесе. Снизится бюрократическое давление на честный бизнес. Все наши усилия будут направлены на стимулирование и защиту предпринимательства. Активизируем работу по возврату в нашу страну незаконно полученных и выведенных активов. Они будут работать на благо всего народа", – сказано в предвыборной программе президента.

За 2022-2023 годы привлечено $41,3 млрд прямых иностранных инвестиций.

  • Проведен анализ потребности отраслей промышленности в базовых материалах, необходимых для производства продукции среднего и высокого переделов.
  • Разработаны поправки в Закон РК "О промышленной политике", направленные на введение обязательств по поставкам сырья между отечественными производителями и субъектами промышленно-инновационной деятельности. Это позволит обеспечить полноценную загрузку предприятий обрабатывающей промышленности сырьем по доступным ценам.
  • Внедрена Национальная система прослеживаемости, представляющая собой целый комплекс, обеспечивающий прозрачность реализации товаров от производителя до конечного потребителя.

Продолжается системная работа по демонополизации экономики. По результатам работы Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты:

  • пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО;
  • 7 зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений;
  • автомобили, денежные средства и прочее имущество.

Принят Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", ставший логическим продолжением экономических и политических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы, или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.

Создана Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством Премьер-Министр РК. В ее состав вошли общественные деятели с активной гражданской позицией, депутаты Парламента и члены Правительства.

На сегодняшний день государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн ― активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии ― $82 млн, из Лихтенштейна ― $260 млн, из Гонконга ― $2 млн.

Большое внимание уделяется пересмотру фискальной политики. Так, разрабатывается проект нового Налогового кодекса. В рабочую группу поступило около 1 тыс. предложений от экспертов, экономистов и представителей бизнес-сообщества.

  • Наряду с этим, прорабатываются вопросы введения дополнительного акциза на предметы "роскоши". О необходимости рассмотреть такую возможность Глава государства заявил в своем Послании народу Казахстана.
  • Долю теневой экономики к 2025 году необходимо снизить до 15% к ВВП, доведя ее до уровня стран ОЭСР. В 2022 году показатель скрытой от государства экономической деятельности в стране составил порядка 18,7% к ВВП (при плане 19,9%). Для выполнения целей, поставленных в Предвыборной программе Президента, был актуализирован Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг.
  • Проводится работа по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. Создается благоприятная бизнес-среда для вывода предпринимателей из теневого сектора.

Принят Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". В рамках него для должников предусмотрены процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

  • Внесудебное банкротство можно применить по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами при следующих условиях: долг не превышает 1,6 тыс. МРП (5 520 тыс. тенге в 2023 году); долг не погашается в течение 12 месяцев; отсутствует имущество; проведена процедура урегулирования с банком.
  • Процедуру судебного банкротства можно применить по долгам свыше 1,6 тыс. МРП и по всем видам долгов перед кредиторами.
  • Процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после нее человек не обретает статус "банкрот", поэтому на него не распространяются соответствующие последствия (нельзя брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет, можно пройти повторное банкротство только через 7 лет, финансовое состояние проверяется 3 года после банкротства).

На сегодня признаны банкротом 7,1 тыс. граждан с суммой задолженности более 11,3 млрд тенге.

Начата тарифная реформа, основанная на принципах прозрачности, подотчетности и гласности всего процесса тарифообразования. Каждый этап регулирования сферы естественных монополий оцифрован в базе "Монополист". В электронный формат переведены и закупки предприятий.

Целевое использование средств казахстанских потребителей контролируется с привлечением общественности и технических экспертов. Если права потребителей были нарушены, для них вводятся временные компенсационные тарифы, а субъекты естественных монополий привлекаются к административной ответственности.

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