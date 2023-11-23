Как реализуется предвыборная кампания президента Токаева по развитию АПК
Фото: freepik
В правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию агропромышленного комплекса страны, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе премьера, Токаев в своей предвыборной кампании "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" говорил о том, что сельское хозяйство в РК станет новым двигателем отечественной экономики, о том, что последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов и народ получит доступ к земле.
Тогда он обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию АПК, и сейчас они успешно реализуются:
- Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.
- В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.
- Выделено 20 млрд тенге на приобретение 2,8 тыс. единиц кормоуборочной техники.
- Реализуется проект "Ауыл аманаты" по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. На реализацию проекта предусматривается суммарно 1 трлн тенге с охватом свыше 1 млн сельчан.
- В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов. Это позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест на селе.
- Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой.
- Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны. Так, до 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн м3 воды. На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн м3 воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности.
- На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн м3 воды. Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 млн га, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тыс. км оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учета воды 212 каналов.
Ранее мы писали о том, что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.
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