Как реализуется предвыборная кампания президента Токаева по развитию АПК

В правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию агропромышленного комплекса страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьера, Токаев в своей предвыборной кампании "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" говорил о том, что сельское хозяйство в РК станет новым двигателем отечественной экономики, о том, что последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов и народ получит доступ к земле.

Тогда он обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию АПК, и сейчас они успешно реализуются:

Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.

В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.

Выделено 20 млрд тенге на приобретение 2,8 тыс. единиц кормоуборочной техники.

Реализуется проект "Ауыл аманаты" по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. На реализацию проекта предусматривается суммарно 1 трлн тенге с охватом свыше 1 млн сельчан.

В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов. Это позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест на селе.

Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой.

Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны. Так, до 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн м3 воды. На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн м3 воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности.

На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн м3 воды. Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 млн га, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тыс. км оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учета воды 212 каналов.

Ранее мы писали о том, что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.