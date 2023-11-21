Год перемен: как выполняется предвыборная программа Токаева

В течение года после инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева какие из пунктов его предвыборной программы выполнены и как они повлияли на Казахстан, эксперты рассказали Zakon.kz.

Реформы в политической сфере

В 2022 году 26 ноября избранный президент Касым-Жомарт Токаев выступал с предвыборной программой "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". В ней изложен курс реформ во всех сферах жизни страны.

Для политической системы Казахстана одной из ключевых задач, поставленных в предвыборной программе, стало проведение выборов с обеспечением формирования Парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы – по партийным спискам (пропорциональной системе) и одномандатным округам (мажоритарной системе).

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстана состоялись 19 марта 2023 года. Одновременно с выборами в Мажилис прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней. В результате Мажилис на 70 % сформирован по партийным спискам, на 30% – по одномандатным округам. В областных маслихатах депутаты избраны по принципу "50 на 50", в городских и районных представительных – исключительно по мажоритарной системе.

Также в предвыборной программе президента поставлен ряд задач в политической сфере. В частности, создание благоприятных условий для развития межпартийного диалога, обеспечения здоровой политической конкуренции, формирования зрелой, ответственной электоральной культуры, проведение прямых выборов акимов городов и районов.

Как отметил директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев, предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева рассчитана на весь семилетний срок полномочий президента, и многие положения этой программы имеют мультипликативный эффект.

"Ожидать, что за год произойдут колоссальные изменения, было бы достаточно смело. Но за прошедшие 12 месяцев можно отметить, что в стране запущен процесс перезагрузки во многих направлениях. И наиболее ярко видна перезагрузка в сфере общественного договора – взаимоотношений между обществом и государством. Наше общество стало смелее, стало четко выражать свою позицию. И видно, что власть и госорганы на это реагируют. Местами неохотно, особенно это видно в регионах, местами – неумело, но тем не менее, реагирование осуществляется. Думаю, что нам еще необходимо будет найти четкий баланс, сформировать культуру взаимоотношений между властью и обществом. Сейчас идет поиск такого баланса". Талгат Калиев

Также эксперт отметил, что в предвыборной программе президента уделено внимание повышению эффективности государственной службы.

"Продолжение практики формирования Президентского молодежного кадрового резерва, предоставление возможности поступления на государственную службу всем профессиональным и патриотичным гражданам страны. Масштабирование на бюджеты четвертого уровня (города районного значения, села) практики "бюджета народного участия" с определением его размера в объеме не менее 10% от расходов на ЖКХ и благоустройство". Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева

Говоря о реформировании сферы государственной службы, Талгат Калиев обратил внимание на процесс постепенной дебюрократизации системы госуправления Казахстана.

"Процесс дебюрократиззации достаточно сложный и масштабный. Мы уже видим изменение в составе правительства, поменялась структура, появились новые министерства – культуры и информации, туризма и спорта, водных ресурсов и другие. И это ответ на те актуальные вопросы, которые поднимает наше общество. Продолжается формирование президентского молодежного кадрового резерва. Эта селекция кадров затрагивает и процесс реформирования систем среднего и высшего образования. Мало просто вовлекать молодежь в сферу управления государством, важно еще и обеспечить для нового поколения казахстанцев возможность получения хорошего образования, чтобы молодые кадры были хорошо подготовленные и думающие. Нужно, чтобы президентский молодежный кадровый резерв сформировал конкуренцию среди наиболее способных и ярких молодых людей. И тогда мы сможем отбирать туда лучших из лучших". Талгат Калиев

Изменения, произошедшие в результате реализации предвыборных заявлений президента, отметил и политолог Газиз Абишев.

"Безусловно, возвращение одномандатных округов позитивно повлияло на выборы. В округах шла довольно напряженная борьба, и это та самая динамика, которая нужна развивающейся демократии, к которой мы только стремимся. Очевидно, что одномандатники даже в Мажилисе чувствуют себя довольно раскрепощенно". Газиз Абишев

Политолог отметил, что необходимо продолжить децентрализацию власти в Казахстане.

"Децентрализация власти проявляется в том числе в снижении аппаратного контроля администрации президента над правительством, с передачей полномочий вниз. То же самое должно наблюдаться и регионах. Думаю, что главная задача – это максимальное очищение государственного аппарата от проявлений непотизма, снижения влияния олигархии на принятие государственных решений, повышение институционального характера государства. При этом необходим контрбаланс со снижением возможности государства инстинктивно давить на бизнес и экономику в целом. Задача государства - защищать рынок от внутренних и внешних угроз, позволяя ему развиваться естественным образом". Газиз Абишев

Замедляют процессы преобразований, по мнению эксперта, препятствиями, в числе которых сохраняющийся большой патерналистский запрос в обществе. Для продвижения реформ необходимы усилия с двух сторон – и государства, и общества.

Оздоровление общества

Одной из знаковых для казахстанского общества эксперты называют предвыборную инициативу президента Принятие комплекса мер по повышению эффективности противодействия бытовому насилию.

"Правоохранительные органы должны сосредоточиться на тех преступлениях, от которых больше всего страдают сограждане – семейное бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды". Предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева

Поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за бытовое насилие, президент подписал 20 апреля. Они вступили в действие с 1 июля 2023 года. Одна из новелл закона – возможность открывать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.

Также исключается возможность повторного примирения сторон, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста.

Особую актуальность принятия таких поправок отметил и директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев

"В сфере противодействия семейному бытовому насилию – мы видим, насколько это для нас оказалось актуальной и острой проблемой. События последних недель это ярко продемонстрировали. Этот вопрос не требует отлагательств, и мы находимся на финишной прямой, я надеюсь, в вопросах ужесточения наказания за семейное бытовое насилие. Наказание должно быть самым суровым, и в самом обществе должен проявиться дух непримиримости в отношении бытового насилия". Талгат Калиев

Трансформации в социальной сфере, связанные с реализацией предвыборной программы президента, отметил и политолог Андрей Чеботарев. Он подчеркнул, что в программе именно социальной сфере предусмотрено осуществление 64 мер в рамках 6 направлений, таких, как доступное и качественное образование, современная медицина, социальная защищенность и других.

"На сегодняшний день многие из них реализованы полностью или частично. В последнем случае речь, в частности, идет о создании необходимой правовой базы, позволяющей начать выполнение соответствующих поручений президента страны в ближайшее время. Так, на прошлой неделе главой государства был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования". Уже с 1 января 2024 года всем несовершеннолетним гражданам будут поступать на специальные накопительные счета половина средств инвестиционного дохода Национального фонда. В том числе до своего 18-летия ее будут получать новорожденные казахстанцы, благодаря появлению на свет которых численность населения страны увеличилась до 20 млн. человек". Андрей Чеботарев

Он также добавил, что в отношении представителей подрастающего поколения, особенно из социально уязвимых семей, реализуется мера по обеспечению бесплатным питанием. В настоящее время, по официальным данным, в дошкольных организациях количество детей указанной категории составляет 97,4 тыс. человек. С 1 сентября этого года бесплатное горячее питание также получают 1,6 млн. детей из числа учащихся начальных классов школ.

"Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" от 26 декабря 2022 года введен Индекс развития молодежи (ИРМ). Он представляет собой сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по 7 основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг и безопасность. Теперь местные исполнительные органы областей, районов, городов республиканского и областного значения должны руководствоваться ИРМ для принятия соответствующих мер". Андрей Чеботарев

Кроме того, он отметил меры по обеспечению занятости молодежи. За 9 месяцев текущего года из общего числа трудоустроенных граждан (715,5 тыс.) 354 тыс. человек относятся к указанной социальной группе. Кроме того, с начала года в отношении молодых граждан в возрасте 21-35 лет действует программа льготного кредитования под 2,5%, позволяющая открыть и развивать свое дело. С января по сентябрь т.г. было выдано 3683 данных микрокредитов на общую сумму 16,4 млрд. тенге.

"Отмеченные выше примеры демонстрируют последовательность руководства страны по реализации актуальных мер социального характера. Особенно это актуально для дальнейшего развития человеческого капитала, который является ключевым ресурсом любой страны". Андрей Чеботарев

При этом он обращает внимание на то, что не только государство, но и большое количество самих граждан по линии благотворительности, волонтерства, "бюджета народного участия", социальной ответственности бизнеса и т.д. оказывают посильную помощь нуждающимся согражданам и решают разные вопросы социально значимого характера.

Как отмечают эксперты, важно помнить, что первая годовщина инаугурации президента – лишь начало пути. Она служит отправной точкой для будущих достижений и реформ. Это время для анализа и планов на будущее, которое создается совместными усилиями общества и руководства страны.