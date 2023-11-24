Модернизация ЖКХ и развитие регионов – реализация предвыборной программы Токаева

В правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента в направлении жилищного строительства, модернизации инфраструктуры, развития транспортно-логистического потенциала и др., сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьера, в РК ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год:

Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. Так, за 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн кв. метров.

В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.

Утвержден Национальный проект "Доступный интернет".

Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года.

В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тыс. км железных дорог. Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тыс. км ж/д.

Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в два раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний.

Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов. АО "НК "QazaqGaz" ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд куб. метров в год на месторождении Кашаган.

Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд куб. метров газа в год.

23 октября текущего года запущен газ по 2-й нитке газопровода "Бейнеу – Жанаозен", что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода "Макат – Северный Кавказ", который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.

В рамках реализации Дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода "Казахстан – Китай".

Ранее в правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию агропромышленного комплекса страны. И о том, что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.