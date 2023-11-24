Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Модернизация ЖКХ и развитие регионов – реализация предвыборной программы Токаева

Каких результатов удалось достичь в модернизации инфраструктуры и развитии регионов РК Фото: primeminister.kz
В правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента в направлении жилищного строительства, модернизации инфраструктуры, развития транспортно-логистического потенциала и др., сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьера, в РК ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий. Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год:

  • Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. Так, за 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн кв. метров.
  • В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.
  • Утвержден Национальный проект "Доступный интернет".
  • Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года.
  • В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тыс. км железных дорог. Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тыс. км ж/д.
  • Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в два раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний.
  • Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов. АО "НК "QazaqGaz" ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд куб. метров в год на месторождении Кашаган.
  • Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд куб. метров газа в год.
  • 23 октября текущего года запущен газ по 2-й нитке газопровода "Бейнеу – Жанаозен", что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода "Макат – Северный Кавказ", который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.
  • В рамках реализации Дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода "Казахстан – Китай".

Ранее в правительстве рассказали о реализации предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию агропромышленного комплекса страны. И о том, что изменилось в Казахстане за год президентства Касым-Жомарта Токаева.

Читайте также

Каких результатов удалось достичь в модернизации инфраструктуры и развитии регионов РК
Каких результатов удалось достичь в модернизации инфраструктуры и развитии регионов РК
Елена Вебер
Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Казахстане обновят школьные программы с нового учебного года
В Казахстане обновят школьные программы с 2024 года
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления