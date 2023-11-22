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Законодательство РК

МИД: У Казахстана нет планов по выходу из ОДКБ

МИД: У Казахстана нет планов по выходу из ОДКБ Фото: МО РК
Первый заместитель Министра иностранных дел РК Кайрат Умаров в кулуарах Мажилиса 22 ноября рассказал, рассматривает ли Казахстан возможность выхода из ОДКБ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Умаров признал, что есть много мнений по поводу членства Казахстана в ОДКБ.

"На сегодняшний день ни одно государство в официальном порядке не обратилось в эту организацию, чтобы прекратить свое членство. Поэтому мы не ожидаем каких-то изменений в составе ОДКБ. Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее. У Казахстана нет абсолютно таких планов (по выходу из ОДКБ. – Прим. ред.). Мы сами были у истоков создания этой организации. Мы считаем, что она работает на наши интересы", – заявил замглавы МИД.

Кайрат Умаров добавил, что все решения в рамках ОДКБ принимают на основе консенсуса.

"Ни одному государству не может быть навязано какое-то решение. Мы считаем, что организация отвечает нашим интересам, позволяет обсуждать вопросы, связанные с сотрудничеством стран-членов ОДКБ", – подчеркнул спикер.

Журналисты поинтересовались, какие вопросы будут обсуждать 23 ноября 2023 года в Минске на сессии Совета ОДКБ.

"Предполагается обсуждение наших уставных направлений работы. Там будет приниматься декларация по сотрудничеству стран и ряд других документов, но они более технического характера, чтобы улучшить координацию в рамках ОДКБ. Думаю, завтра увидите эти документы, когда пройдет заседание. Сегодня, наверное, будет неправильным говорить о чем-то. Будет принято решение глав государств. На основании этого информацию опубликуют. Во всяком случае, никаких сенсационных новостей не ожидаем. Это плановая регулярная встреча, которая проводится, чтобы решать технические моменты в рамках организации", – резюмировал Кайрат Умаров.

25 ноября слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ прокомментировали в МИД. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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