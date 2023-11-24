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Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в своей резиденции

Как Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева в своей резиденции Фото: akorda.kz
Сегодня, 24 ноября 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик", сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии и видео со встречи двух президентов.

24 ноября 2023 года ночью президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

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Днем ранее глава государства побывал в Минске, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев сделал несколько заявлений:

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